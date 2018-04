Prognoza meteo pentru weekend, 21-22 aprilie: temperaturi de vara

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din weekendul 21 - 22 aprilie aduce temperaturi mari in toata Romania. Prognoza meteo ANM anunta vreme de vara, dupa o perioada de instabilitate termica. In weekend vremea se va incalzi usor in aproape toate regiunile tarii, urmand sa devina din nou deosebit calda pentru ultima decada a lunii aprilie. Temperaturile maxime vor oscila intre 17 si 20 de grade Celsius in nordul Transilvaniei si al Moldovei si 24-26 de grade in Oltenia. Concomitent cu cresterea temperaturilor, si cerul se va degaja de nori in aproape toata tara, un vast anticiclon urmand sa se dezvolte deasupra sudului Europei. Doar la munte cu totul izolat vor mai fi posibile unele averse slabe de ploaie. Cerul senin va avea insa un impac ...