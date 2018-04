Prognoza meteo pentru weekend, 28 - 29 aprilie: Vremea se mentine calda pentru aceasta perioada

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea se mentine calda pentru aceasta perioada. Pe parcursul zilei de vineri in sud si sud-est, precum si in zonele montane vor fi innorari temporar accentuate si pe arii restranse se vor semnala averse si descarcari electrice. Vantul va sufla slab panã la moderat, cu unele intensificãri in regiunile extracarpatice si la munte. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 18 si 28 de grade. PROGNOZA METEO WEEKEND: In Capitala, valorile termice vor marca o usaara scadere, insa vor fi in continuare cu mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data. Spre dupa-amiaza se vor semnal averse insotite de intensificari de scurta durata ale vantului si posibil descarcari electrice. T ...