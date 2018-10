Prognoza meteo pentru weekend. Ce spun meteorologii

Prognoza meteo weekend google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In weekend, vom avea temperaturi ridicate. Minimele vor fi mai scazute, chiar negative in Transilvania, sambata si duminica, dar la amiaza temperaturile depasesc 20 de grade Celsius. Vineri, 12 octombrie, va fi innorat in partea de est a Romaniei si insorit in vest. In Muntenia, Moldova, Dobrogea, va fi partial innorat. In Muntenia, vom avea maxima de 20 - 23 de grade Celsius si minime de 5 - 11 grade Celsius. In Dobrogea, maximele vor fi de 15 - 22 grade Celsius si minime de 10 - 14 grade. Moldova va avea minime de 4 - 10 grade Celsius si maxime de 18 - 23 grade Celsius. Transilvania, minimele vor fi de 0 - 9 grade Celsius si maxime de 19 - 25 de grade Celsius. In Maramures, vom a ...