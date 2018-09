Prognoza meteo pentru weekend: Frigul se instaleaza in Romania

Prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, in Maramures, Moldova, Transilvania si la munte, in cea mai mare parte a intervalului, vor fi innorãri si temporar va ploua, iar in celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu innorãri si pe spatii mici ploi slabe spre searã si in cursul noptii. Pe crestele montane, izolat si trecãtor, vor fi posibile precipitatii mixte. Vantul se va intensifica temporar in cea mai mare parte a tãrii, cu viteze la rafalã in medie de 40...50 km/h si peste 55...60 km/h local in est, sud-est si la munte. Temperaturile maxime, in scãdere in jumãtatea de nord a teritoriului, se vor situa intre 10...12 grade in nordul Moldovei si 24...25 de grade in vestul Olte ...