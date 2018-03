PROGNOZA METEO. Va continua sa se incalzeasca. Cum va fi vremea de Florii

Duminica Floriilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In intervalul urmator, vremea va continua sa se incalzeasca, dar cerul va fi mai mult noros. Vor fi precipitatii, in general slabe cantiativ, predominant sub forma de ploaie. LUNI Vremea va continua sa se incalzeasca usor in cea mai mare parte a tarii, dar valorile termice raman sub normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Vor fi precipitatii, in general slabe cantiativ, predominant sub forma de ploaie, ziua in sudul si in sud-estul tarii si pe arii mai restranse in rest, iar noaptea, local, indeosebi in vest, nord si centru. La munte, precipitatiile vor fi mai ales sub forma de lapovita si ninsoare. La inceputul intervalului, izolat, vor mai fi conditii de polei. Vantul va sufla slab si m ...