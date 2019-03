Prognoza meteo! Vremea pana pe 11 aprilie

meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); VREMEA. Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele patru saptamani (11 martie - 8 aprilie), valori termice peste mediile perioadei, la nivelul intregii tari, in timp ce, la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare in a doua parte a lunii martie, reiese din prognoza de specialitate, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). VREMEA Conform estimarilor, in intervalul 11 - 18 martie, valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice acestui interval, in cea mai mare parte a teritoriului, dar mai ales in regiunile din estul tarii. Pe de alta parte, regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile sudice si in cele intra-carpatice, dar mai ales in zona Muntilor Apus ...