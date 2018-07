Program de lucru prelungit la Serviciul de Pasapoarte Constanta. Aici va functiona si un ghiseu suplimentar de lucru cu publicul

“Având în vedere că a trecut o săptămână de la data intrării în vigoare a reglementărilor legislative referitoare la regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, respectiv 20 iulie, vreau să vă prezint impactul acestora și măsurile dispuse pentru eficientizarea activității de eliberare a pașapoartelor și reducerea aglomerației. Principalele modificări intrate în vigoare în această lună privesc creșterea valabilității pașaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani și modificarea condițiilor în care poate fi eliberat pașaportul simplu temporar. Astfel, acest tip de pașaport se eliberează într-un termen ce nu poate depăși 3 zile lucrătoare, doar în situații obiective, în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară și urgentă prezența persoanei pe teritoriul altui stat și nu există timpul necesar pentru emiterea pașaportului simplu electronic” - a declarat cms. șef Mirel Toancă.

”Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus măsuri graduale încă de anul trecut, atât în plan organizatoric și administrativ, cât și în planul informării cetățenilor în permanență asupra facilităților oferite. În urma evaluării realizate la solicitarea conducerii MAI, pe linia eliberării documentelor de călătorie, în ultima săptămână s-au luat măsuri care au fost transmise în sistem videoconferință tuturor factorilor implicați în gestionarea acestei activități. În acest context, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și a eficientiza activitatea de eliberare a pașapoartelor s-a decis prelungirea programului de lucru cu două ore, acesta fiind acum de la ora 8.30 la 18.30, de luni până vineri. Măsura este valabilă până la 31 august a.c., pentru 30 de județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vrancea și Vaslui” - a mai precizat cms. șef Mirel Toancă.

”În plus, s-au făcut eforturi mari pentru suplimentarea stațiilor de lucru în 12 județe, unde se înregistrează un număr mare de solicitări. Astfel, începând de luni în județele Alba, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Prahova, Sibiu și Vaslui va funcționa un ghișeu suplimentar de lucru cu publicul. Ca urmare a suplimentării, de săptămâna viitoare, la nivel național vor funcționa 209 ghișee de primiri cereri și eliberări documente de călătorie. Vreau să precizez că s-au făcut eforturi și pentru acoperirea deficitului de personal, necesar asigurării funcționării unui număr cât mai mare de ghișee în program de lucru prelungit. Față de perioada similară a anului trecut, numărul angajaților din sistemul de pașapoarte a crescut cu aproximativ 60 de persoane” - a mai adăugat cms. șef Mirel Toancă. .

”Aș vrea în continuare să vă prezint câteva repere statistice. În perioada 20 – 27 iulie, intervalul de timp ce a trecut de la modificările legislative amintite, la nivel național s-au primit 47.314 solicitări de eliberare pentru pașapoarte simple electronice și 12.055 pentru pașapoarte simple temporare. În aceeași perioadă a anului trecut au fost înregistrate 33.601 solicitări de eliberare pentru pașapoarte simple electronice și 15.970 pentru pașapoarte simple temporare, ceea ce reprezintă o creștere cu 40,81% a numărului de pașapoarte simple electronice, respectiv o scădere cu 24,51% a numărului de pașapoarte simple temporare.



De asemenea, în intervalul 01 ianuarie – 27 iulie a.c. au fost eliberate 796.173 pașapoarte simple electronice și 287.122 pașapoarte simple temporare, în timp ce, în perioada similară a anului trecut, au fost eliberate 615.155 pașapoarte simple electronice și 251.171 pașapoarte simple temporare, înregistrându-se astfel o creștere cu 29,43% a celor electronice și cu 14,31% a celor temporare.



Pe lângă toate aceste măsuri administrativ-organizatorice și de ordin legislativ, Ministerul Afacerilor Interne va desfășura pe parcursul lunii august o campanie de informare cu privire la noutățile din domeniul eliberării pașapoartelor pentru cetățenii români care locuiesc sau muncesc în străinătate și revin în această perioadă în România. Astfel, în cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei se vor distribui flyere cu conținut informativ, pentru ca românii să poată opta în cunoștință de cauză pentru cel mai potrivit tip de pașaport și modalitățile de plată a taxelor aferente.



Vă asigurăm că vom monitoriza în continuare activitatea de eliberare a pașapoartelor pentru a fi în măsură să identificăm rapid orice dificultate pe care o pot întâmpina cetățenii în relația cu structurile noastre. În consecință, conducerea Ministerului Afacerilor Interne va putea dispune soluții adecvate pentru desfășurarea acestei activități în condiții optime.” - a mai transmis cms. șef Mirel Toancă.

Sâmbătă, 28 iulie a.c., șeful Direcției Generale de Pașapoarte, comisar-şef de poliţie Toancă Mirel, a susținut o declarație de presă, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la măsurile luate pentru eficientizarea activității de eliberare a documentelor de călătorie.Documentele care atestă situațiile prezentate, cu titlul exemplificativ, sunt următoarele:Pentru motive de sănătate sunt acceptate:- documente emise de autorităţile medicale, care consemnează necesitatea procurării unei medicaţii din străinătate, necesitatea efectuării unui tratament, a unor investigaţii sau proceduri medicale în străinătate de către solicitantul paşaportului.- totodată, sunt luate în considerare documentele oficiale care indică faptul că persoana în cauză este programată la o entitate medicală din străinătate, la o anumită dată, pentru efectuarea unui tratament, a unor investigaţii sau a altor proceduri de acest gen.Pentru motive familiale, solicitanții trebuie să prezinte documente din care rezultă că o persoană, cu care solicitantul paşaportului are legături de familie, se află într-unul din următoarele cazuri:- în situaţia necesară şi urgentă de a urma un tratament sau de a efectua investigaţii sau proceduri medicale în străinătate ori de a i se procura medicaţie din străinătate- în diverse situaţii de dificultate în străinătate, respectiv: deces, accidente, stare de arest, procese judecătoreşti,- în situaţii în care este necesară asigurarea asistării sau reprezentării intereselor sale în străinătatePentru motive profesionale sunt necesare:- documente emise de entităţi din ţară sau străinătate, din care rezultă necesitatea şi urgenţa deplasării în străinătate a solicitantului, în contextul exercitării atribuţiilor sale profesionale, participări la cursuri, conferinţe sau seminarii.De asemenea, vreau să subliniez că, în lipsa documentelor care justifică necesitatea și urgența deplasării în străinătate, pașaportul simplu temporar se eliberează într-un termen ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare.De precizat că pașaportul simplu temporar are valabilitate 12 luni.Modificările legislative au fost introduse pentru a reduce aglomerația de la ghișeele serviciilor de pașapoarte cauzată de numărul mare de cetățeni care an de an solicită pașaport temporar, fără a avea o urgență.Odată cu creșterea valabilității pașaportului simplu electronic la 10 ani, ne așteptăm să se mărească și numărul cererilor de eliberare pentru acest tip de document, în condițiile în care este cunoscut faptul că în lunile iulie și august se eliberează cele mai multe documente de călătorie, comparativ cu restul lunilor din an.De asemenea, acesta a menționat că pentru municipiul București și județul Ilfov, timpul de lucru a fost prelungit pentru primele 3 zile ale săptămânii, programul fiind de la ora 8.30 la 18.30.Acesta a mai evidențiat posibilitatea cetățenilor de a depune cererea pentru emiterea pașaportului la orice serviciu de pașapoarte din țară sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate, indiferent de domiciliul acestora. De asemenea, în ceea ce privește ridicarea pașaportului, cetățenii au posibilitatea de a-l solicita de la locația de depunere a cererii sau de la orice serviciu de pașapoarte din țară sau misiune diplomatică ori oficiu consular al României din străinătate, indiferent dacă cererea a fost depusă în țară sau străinătate. În același timp, pașaportul poate fi expediat, la domiciliul sau reședința titularului, din țară, prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română, cu obligativitatea plății unei taxe de 9,52 lei/pașaport.De la începutul anului și până în prezent, aproximativ 41.000 de cetățeni au solicitat expedierea pașaportului prin poștă.În scopul reducerii timpilor de așteptare la ghișeu, a fost implementat sistemul de avertizare prin SMS cu privire la iminenta expirare a pașaportului, prin care cetățenii sunt atenționați, cu privire la acest aspect, cu una până la trei luni înainte. De asemenea, a fost dezvoltată platforma de programare online www.epasapoarte.ro , disponibilă pentru toate serviciile de pașapoarte din țară, cu precizarea că, prin utilizarea acesteia, timpul de așteptare pentru depunerea unei cereri de eliberare a pașaportului este zero.