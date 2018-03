Program gratuit de pregatire pentru elevii care sustin Bacalaureatul la Fizica

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi continua si in acest an programul „Bacalaureat de succes”, adresat elevilor si absolventilor de liceu care doresc sa sustina proba scrisa la disciplina Fizica in cadrul examenului de Bacalaureat. Prima intalnire va avea loc sambata, 17 martie 2018, la ora 10.00, in fata secretariatului Facultatii de Fizica, Corp A. Sedintele de pregatire organizate in cadrul acestui program sunt gratuite si vor fi sustinute de cadre didactice ale Facultatii de Fizica. Acesta este al patrulea an in care Facultatea de Fizica organizeaza pregatire gratuita pentru acest examen national. Elevii se pot inscrie trimitand un e-mail la adr ...