Programatorul care pretinde ca a creat bitcoin, dat in judecata pentru ca ar fi furat criptomonede in valoare de 10 miliarde dolari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel care a afirmat in 2015 ca ar fi creatorul bitcoin — Craig Wright, a fost dat in judecata, fiind acuzat ca a furat criptomonede care astazi valoreaza peste 10 miliarde dolari de la un fost partener de afaceri. The Verge scrie ca programatorul australian ar fi falsificat mai multe documente, care i-au permis sa preia controlul asupra a peste 1 milion de bitcoin pe care le obtinuse impreuna cu Dave Kleiman, partenerul sau la o firma de securitate cibernetica, care a decedat in 2013. Conform documentatiei depuse la tribunal, Craig Wright a falsificat o serie de documente dupa moartea lui Kleiman, care sa ateste ca fostul sau partener i-a cedat partea sa de actiuni din afacerea pe care au fondat-o. Fratele lui Dave Kleima ...