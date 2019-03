Programul cinematografului Ateneu in perioada 18-24 martie 2019

cinema ateneu 18 24 martie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe marele ecran de la Cinema Ateneu, saptamana viitoare, continua sa ruleze drama columbiana Pájaros de verano/Pasari calatoare. Touch Me Not, regizat de Adina Pintilie, si castigatorul Ursului de Aur 2018, este un film care exploreaza modurile cu totul neasteptate in care putem descoperi intimitatea si cum putem iubi fara sa ne pierdem pe noi insine. Vineri vedem Sa nu ucizi, filmul inspirat de scandalul media care a cutremurat sistemul medical din Romania acum trei ani si Capernaum, regizat de Nadine Labaki si considerat unul dintre concurentii principali in cursa pentru premiul Oscar pentru cel mai bun film intr-o limba straina. Sambata vom avea parte de cea mai tare vacanta din lu ...