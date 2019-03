Programul cinematografului Ateneu in perioada 25-31 martie 2019

cinema ateneu 25 31 martie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noutatea saptamanii vine odata cu avanpremiera filmului Regele plajei si documentarul despre artista Diana Ross. Luni vedem Sa nu ucizi, filmul inspirat de scandalul media care a cutremurat sistemul medical din Romania acum trei ani si Touch Me Not, regizat de Adina Pintilie, si castigatorul Ursului de Aur 2018, un film care exploreaza modurile cu totul neasteptate in care putem descoperi intimitatea si cum putem iubi fara sa ne pierdem pe noi insine. Miercuri ne bucuram de un documentar care o are in centru pe scriitoarea si poeta Nina Cassian, Distanta dintre mine si mine, iar joi sarbatorim cei 75 de ani ai artistei Diana Ross (Viata, dragostea si mostenirea). Animatia saptamanii, Harvie ...