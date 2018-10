Programul CNMR: Europarlamentari pentru Romania!

Coaliția Națională pentru Modernizarea României va demara in perioada urmatoare un amplu program de monitorizare si evaluare a membrilor Parlamentului European din partea Romania in acest mandat precum si o evaluare a expertizei si experientei profesionale a candidatilor propusi de catre partide pentru mandatul care urmeaza alegerilor din 2019.

CNMR va realiza aceasta evaluare extrem de elaborat atat prin monitorizarea activitatii in Parlamentul European sau in alte functii de catre cei propusi cat si printr-o evaluare sub forma unui Raport de Activitate pe care il vom solicita fiecarui europarlamentar a unei autocaracterizari a candidatilor propusi.

La intocmirea punctajului final al CNMR pe fiecare europarlamentat sau candidat vom tine cont de reflectarea in mass media sau online a activitatii, de Raportul de autoevaluare sau autocaracterizare precum si de documentele pe care le va solicita diverselor institutii in acesr sens. Punctajul maxim va fi de 100 puncte si la finalul evaluarii vom intocmi un clasament al candidatilor. In cadrul acestei evaluari un punct important va consta in sustinerea prin initiative legislative, puncte de vedere, rapoarte, interventii, facilitarea de investitii a intereselor Romaniei.

In viziunea CNMR Romania are nevoie de oameni politici cu experienta si expertiza in Parlamentul European. Toate aceste evaluari vor fi puse si la dispozitia partidelor care au ultimul cuvant in nominalizare viitorilor candidati!".