Programul complet al vizitei Papei Francisc in Romania. Suveranul Pontif va vizita Bucurestiul, Sumuleu Ciuc, Iasiul si Clujul

Papa Francisc, cel mai important lider religios de pe mapamod, va ajunge in Romania peste doua luni. Vor fi trei zile cu un program intens la care vor participa pelerini din toata tara, dar si de peste hotare. Suveranul Pontif ajunge la Bucuresti, de unde va pleca la Sanctuarul Marian de la Sumuleu Ciuc, la Blaj si la Iasi. Va merge cu avionul, cu elicopterul si cu un papamobil unic. In fiecare seara, indiferent de distanta, se va intoarce in Bucuresti pentru a innopta la Nuntiatura Apostolica. Papa Francisc va pleca spre Bucuresti cu avionul de pe Aeroportul Fiumicino din Roma. Vineri, 31 mai, in jurul orei 11:30, avionul papal va ateriza pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni. Va fi pentru prima data ...