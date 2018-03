Programul de somn recomandat de specialisti – Cate ore este bine sa dormim pe noapte?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Somnul de noapte este foarte important, iar organismul are nevoie de odihna pentru a incepe o noua zi. Majoritatea oamenilor au un program haotic de somn, iar acest lucru le afecteaza activitatile zilnice. Numarul ideal de ore pe care trebuie sa-l dormim in fiecare noapte depinde de varsta. Calitatea somnului ne indica nivelul de energie de a doua zi, dar ne poate afecta si sanatatea. Ce ti se intampla cand dormi. 9 schimbari incredibile care au loc in organism fara sa ai habar Tulburarile de somn sunt cauzate de numerosi factori, precum stresul sau tehnologia moderna. Stresul stimuleaza producerea de cortisol, iar acest hormon produs in exces poate cauza disconfort si tulburari ale somnului, potrivit Zen-Magazine.com. Charles ...