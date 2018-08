Programul intreruperilor ENEL, in judetul Constanta

Barbatul care a sustras pistolul jandarmeritei, arestat pentru 30 de zile Bărbatul care a sustras pistolul jandarmeriţei agresate la protestul de pe 10 august din Piaţa Victoriei a fost arestat pentru 30 de zile, pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor în forma sustragerii unei arme şi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, a anunţat marţi Diana ...

Italia: Un roman este cercetat pentru legaturi cu organizații teroriste Un cetăţean român şi doi marocani suspectaţi de legături cu organizaţii teroriste islamiste sunt cercetaţi în nordul Italiei pentru trafic de droguri şi posibile legături cu grupuri teroriste islamiste, informează presa italiană, citată de Mediafax

Digi reacționeaza dupa atacul lui Valcov. "Nu vrem sa fim implicați in jocuri politice" Darius Vâlcov, consilierul economic al premierului Dăncilă, condamnat la 8 ani de închisoare în primă instanță pentru fapte de corupție, a lansat marți o nouă serie de atacuri la adresa Realitatea TV și Digi 24. Citește mai departe...

Gigi Becali sparge banca pentru un jucator de la Dinamo: "Negoita e baiat destept" Gigi Becali anunta ca e dispus sa ofere 1 milion de euro in schimbul lui Dan Nistor de la Dinamo.

Mihaita Nesu, o minune la 7 ani de la cumplitul accident Au trecut mai bine de 7 ani de la cumplitul accident care-l ţine pe Mihai Neşu (35 de ani) în scaunul cu rotile. Cu toate că viaţa s-a sa schimbat complet din momentul negru al vieţii, el spune că trăieşte cea mai bună perioadă a existenţei sale. Citește mai departe...

Ancheta la Spitalul Universitar, dupa ce un protestatar care a fost operat in unitatea medicala a fost infectat cu o bacterie Conducerea Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) a anuntat, marti, demararea unei anchete, dupa ce un barbat care a fost ranit la protestul din 10 august si a fost operat in unitatea medicala a fost infectat cu Clostridium Difficile.

Ancheta la Universitar dupa ce un pacient ranit pe 10 august in Piata Victoriei a luat o bacterie Spitalul Universitar Bucureşti a deschis o anchetă epidemiologică în Secţia de Chirurgie Plastică, după ce un pacient care a participat la mitingul din 10 august a fost externat, ulterior acesta depistând că era infectat cu bacteria Clostridium Difficile. Citește mai departe...

Cum arata ucigașul lui John Lenon, la 38 de ani de la oribila crima Mark David Chapman are 63 de ani acum. Iar ziua din decembrie 1980, când a zguduit lumea muzicii cu crima sa, i-a schimbat pentru totdeauna viaţa. Practic, Mark şi-a petrecut de atunci viaţa după gratii. A fost închis în 1981, după ce l-a împuşcat pe John Lennon chiar în faţa soţiei lui, Yoko Ono, la […] The post Cum arată ucigașul lui John Lenon, la 38 de ani de la oribila crimă appeared first on Cancan.ro.

Brigitte, dezvaluiri șoc despre Ilie Nastase: „Nu am putut sa imi mantuiesc barbatul” După îndelungi eforturi făcute pentru a-și salva căsnicia, Brigitte Năstase a luat taurul de coarne și a pornit pe un alt drum paralel cu Ilie Năstase. Bruneta a recunoscut, de asemenea, că fostul tenismen i-a înșelat încrederea încă de la începutul relației. Brigitte Nastase a încercat de mai multe ori să își salveze casnicia cu […] The post Brigitte, dezvăluiri șoc despre Ilie Năstase: „Nu am putut să îmi mântuiesc bărbatul” appeared first on Cancan.ro.