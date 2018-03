Programul Prima Casa 2018: Mesajul celei mai mari banci din Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); BCR va acorda credite de peste un miliard de lei prin noul plafon alocat pentru “Prima Casa”, potrivit unui comunicat al bancii, care anunta ca a primit 511 milioane de lei in cadrul noii editii a programului PRIMA CASA 2018. Creditul “Prima Casa” al BCR are o dobanda de 2% + ROBOR pe o durata de trei luni, un avans minim de 5% si comision zero pentru analiza dosarului. In plus, clientii pot beneficia de aprobarea financiara valabila timp de 90 de zile. Daca persoana care a primit aprobarea financiara nu a gasit inca locuinta pe care doreste sa o achizitioneze, odata ce creditul a fost aprobat, aceasta are 90 de zile la dispozitie de la semnarea ofertei de credit pentru a gasi o casa. Potrivit comunica ...