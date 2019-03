Programul Rabla. Care sunt conditiile pentru a va inscrie in program

Programul Rabla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Programul Rabla ar putea incepe in mai putin de o luna. Vor fi disponibile 50 de mii de tichete pentru cei care vor sa isi schimbe masina mai veche de opt ani cu una noua. Mai mult, Guvernul schimba din temelii si programul Prima Masina: pariaza in acest an pe autoturisme electrice si hybrid. Chiar si asa, Romania are unul dintre cele mai imbatranite parcuri auto din Europa. Romanii isi doresc tot mai mult sa conduca masini noi. Iar asta se vede si in cifrele oficiale. Doar in prima luna a acestui an, au fost inmatriculate peste 18 mii de autoturisme noi, cu 15 la suta mai mult fata de ianuarie 2018. Guvernul vrea sa mentina trendul si vine cu doua programe: "Rabla" si "Prima Masina&qu ...