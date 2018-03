Proiect de act normativ: Aeroportul Mihail Kogalniceanu va primi o suma uriasa. Conditii impuse. Scopul alocarii banilor

Ieri a fost publicat, pe pagina oficială de internet a Ministerului Transporturilor, Proiectul ordinului de ministru privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligația notificării, Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., pentru anii 2018-2020.



Proiectul de act normativ ce va fi semnat de ministrul Transporturilor Lucian Șova are în vedere, în priml rând ”importanţa strategică a infrastructurii aeroportuare aflată în administrarea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A. în contextul politicilor de securitate regională, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, Memorandumul nr. 4289/01.03.2018 cu tema „Acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligația notificării, Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., pentru anii 2018-2020 ”.



În acest sens se propune a se aproba acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligația notificării, Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A.( SN AIMKC).



Măsura de ajutor se acordă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin și până la data de 31.12.2020.



În cazul în care, pe perioada prevăzută la alin (2), traficul anual de pasageri înregistrați de SN AIMKC depășește 200.000 de pasageri, ajutorul se suspendă.



Bugetul total estimat al măsurii de ajutor de stat este de 62.118.000 lei.



Valoarea anuală a ajutorului de exploatare nu va depăși ceea ce este necesar pentru acoperirea deficitului de finanțare a costurilor de exploatare.



Pentru a beneficia de măsura de ajutor de stat, SN AIMKC trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) traficul mediu anual de pasageri să fie mai mic de 200.000 de pasageri pe parcursul a două exerciții financiare anterioare anului în care ajutorul de stat este acordat;

b) traficul mediu anual de mărfuri să fie sub 200.000 de tone în cursul ultimelor două exerciții financiare dinaintea celui în care sunt acordate efectiv ajutoarele;

c) acordarea ajutorului de stat nu conduce la creșterea traficului mediu anual de marfă peste 200. 000 tone pe parcursul a două exerciții financiare ulterioare anului în care ajutorul de stat este acordat;

d) nu se află în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

e) nu se află în stare de faliment sau de lichidare;

f) şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetul local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

g) nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;

h) asigură accesul liber și nediscriminatoriu la infrastructura aeroportuară al tuturor utilizatorilor, în condițiile achitării tarifelor aeroportuare și respectării reglementărilor aplicabile;

i) nu este întreprindere în dificultate.



Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.03.2018