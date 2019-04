Proiect de cheltuieli. Se organizeaza, in Romania, reuniunea ministrilor Apararii din Europa de Sud - Est. Cate persoane participa. Suma alocata

Ieri, Direcţia Generală Juridică, din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a lansat spre dezbatere publică, proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a reuniunii ministeriale a Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019.



Această HG va avea un articol unic conform căruia „În scopul organizării şi desfăşurării în România a reuniunii ministeriale a Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019, în condiţiile legii, prin derogare de la prevederile cap. I pct. 1 şi cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, se aprobă invitarea în România de către Ministerul Apărării Naţionale a unui număr de 70 de persoane”.



În acest caz „se aprobă normativele de cheltuieli şi devizul estimativ aferente organizării unor activităţi în cadrul acţiunii prevăzute la alin. potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Normativele de cheltuieli şi devizul estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a reuniunii ministeriale a Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019



A. Normative de cheltuieli pentru oficiali, personal de însoţire şi personal auxiliar

1. Mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) 200 lei/persoană

2. Cheltuieli zilnice de masă 250 lei/persoană/zi

Pentru celelalte tipuri de cheltuieli se aplică dispoziţiile legale în vigoare.

Asistenţa medicală de urgenţă şi transportul personalului străin se asigură prin grija Ministerului Apărării Naţionale, cu mijloacele proprii.



B. Deviz estimativ

1. Cheltuieli pentru mese oficiale şi trataţii 43.525 lei

2. Cheltuieli pentru transport intern 9.064 lei

3. Cheltuieli pentru cazare 102.567 lei

4. Alte servicii şi cheltuieli neprevăzute 23.515 lei

5. Cheltuieli pentru materiale informative şi promoţionale (ecusoane, călăreţi, fanioane, mape, pixuri, tipărituri, rechizite şi banner) 9.200 lei

Total - 187.871 lei



Notă: Fondurile sunt asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.



În Nota de Fundamentare se arată că procesul Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est/SEDM este un important format de cooperare regională ce permite ţării noastre să-şi îndeplinească obiectivele politico-militare privind consolidarea stabilităţii şi securităţii în arealul geografic de referinţă şi a fost consacrat ca atare prin Reuniunea Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est, organizată în luna martie 1996, la Tirana.



În prezent, următoarele state sunt membre ale SEDM, alături de România: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Georgia, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Slovenia, Serbia, Turcia, SUA şi Ucraina. La acest format de cooperare, participă şi Republica Moldova cu statutul de membru observator.



Scopul iniţiativei regionale Procesul Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est este intensificarea procesului de înţelegere şi cooperare politico-militară regională, menit să contribuie la întărirea stabilităţii şi securităţii în regiune. Pentru atingerea acestuia, statele membre acţionează pe trei paliere: promovarea cooperării regionale şi a bunelor relaţii de vecinătate; consolidarea capabilităţilor regionale de apărare; dezvoltarea relaţiilor regionale în vederea integrării euro-atlantice.



Totodată, statele membre au decis semnarea la Skopje, în 1998, a Acordului privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est/MPFSEE, luând fiinţă partea operaţională a iniţiativei regionale. Astfel, cele 7 state semnatare (Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, FYR Macedonia, România şi Turcia) au hotărât activarea South-Eastern Europe Brigade - SEEBRIG la data de 31 august 1999, care are ca obiective promovarea cooperării între statele din Europa de Sud-Est, menţinerea securităţii regionale, stabilitatea în spaţiul Euro-Atlantic prin participarea la prevenirea conflictelor, la misiuni de menţinere a păcii sub mandat ONU sau OSCE, la operaţiuni sub comanda NATO sau UE.