Proiect de lege: Angajatii vor putea lucra de acasa! Iata tot ce trebuie sa stii despre telemunca

Telemunca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Efectuarea telemuncii se va face numai prin acordul angajatorului si al salariatului sau, conform unui proiect legislativ care va introduce curand, in premiera in Romania, ideea de telemunca. Asta inseamna ca: salariatul nu va putea fi fortat sa treaca la telemunca si nici sanctionat pentru refuzul sau, dar nici angajatorul nu va putea fi obligat sa respecte dorinta salariatului care vrea sa treaca la regimul de telemunca. TUIASI si restul universitatilor tehnice din Romania au decis. Granturi pentru tinerii cercetatori si mobilitatile cadrelor didactice Trecerea la telemunca se va face prin act aditional la contract, in lipsa lui, angajatorul riscand o amenda de 5.000 de lei. Atentie! Declarati ...