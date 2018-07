Proiect de lege inedit. Ofiteri SRI in fiecare avion inmatriculat in Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un proiect de lege privind modificarea si completarea Legii privind prevenirea si combaterea terorismului, initiat de opt deputati si senatori, prevede introducerea de ofiteri SRI care sa fie prezenti in fiecare avion inmatriculat in Romania pentru a asigura securitatea. "In plan global, terorismul a capatat noi dimensiuni, nefiind un fenomen indepartat, ci unul aproape de spatiul nostru (...), cetatenii romani putand fi afectati de consecintele actelor teroriste", se arata in expunerea de motive. Acesti ofiteri vor fi pe modelul celor din Statelor Unite, deja celebrii "air marshals" sau "serifii aerului". Tot in expunerea de motive a proiectului de lege se mentioneaza ca riscurile teroriste ...