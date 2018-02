Proiect despre robotica la Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari organizeaza in perioada 26 februarie – 02 martie 2018 a doua intalnire de tip blended learning in cadrul proiectului Erasmus+ parteneriate VET Robotics Automation Careers in Engineering for the 21 Century RACE21. Timp de de 3 ani, in cadrul acestui proiect se organizeaza activitati locale si transnationale dedicate elevilor si profesorilor din invatamantul tehnic, activitati ce vor implica peste 270 de elevi si 12 profesori din fiecare tara participanta. Parteneriarul este compus din licee tehnice din sapte tari europene (UK, Italia, Spania, Portugalia, Finlanda, Republica Ceha, Romania) care si-au propus sa exploreze impreuna tehnici pedagogice moderne in domeniul ro ...