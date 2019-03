Proiect gigant in Europa. Cel mai lung tunel submarin din lume va lega doua capitale UE

Tunel feroviar submarin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tunel feroviar submarin intre Helsinki (Finlanda) si Tallinn (Estonia) a primit o finantare provizorie de 15 miliarde euro de la fondul chinez Touchstone Capital Partners. Compania care dezvolta acest proiect, FinEst Bay Area Development, a anuntat ca a semnat un Memorandum de intelegere cu Touchstone Capital Partners, conform caruia o treime din finantare va fi furnizata sub forma de private equity, ceea ce va da Touchstone o participatie minoritara la viitorul tunel, iar restul de doua treimi din finantare va fi sub forma de plata a datoriilor, scie Agerpres. Autoritatile de la Helsinki si Tallinn analizeaza de mai multi ani posibilitatea de a construi un tunel submarin intre cele doua c ...