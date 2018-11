Proiect inedit la Gradinita cu Program Prelungit din Hirlau - FOTO

Joc joaca miscare GPP Hirlau 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sub egida „Scoala pentru valori autentice - editia a II-a - proiect lansat de ISJ Iasi - valoarea lunii noiembrie: SANATATE SI MISCARE, in data de 8 noiembrie 2018, Gradinita cu Program Prelungit - GPP Hirlau a lansat proiectul „Joc, joaca, miscare”, un proiect transfrontalier de stimulare a interesului pentru educatie fizica si sport in randul prescolarilor. "Un numar de aproape 200 de prescolari de la G.P.P. si G.P.N. Hirlau impreuna cu doamnele educatoare si parintii au facut miscare prin joc si voie buna pe Stadionul orasului Hirlau. Tinuta obligatorie pentru toata lumea a fost cea sport, iar bucuria si entuziasmul de pe chipurile copiilor ne-au aratat ...