Proiect IPJ Neamți: Un sediu pentru Centrul de Retinere si Arest Preventiv care sa corespunda normelor europene

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ a informat vineri, într-o conferinţă de presă, că lucrează la un proiect cu finanţare guvernamentală privind construirea unui nou sediu pentru Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv (CRAP), care să corespundă normelor europene, potrivit Agerpres.

Inspectorul şef, comisarul şef Paul Tablan, a declarat că actualul CRAP are mai multe neajunsuri care nu pot fi înlăturare, ce încalcă normele privind drepturile omului."Arestul nu corespunde din punct de vedere al cerinţelor privind drepturile omului, dar nu mă refer la dimensiuni sau locul de plimbare, ci la lumina naturală care ar trebui să intre în celule, zonă pe care nu putem să facem îmbunătăţiri. Am ajuns la limita maximă a dimensiunilor ferestrelor, dacă am mai interveni s-ar modifica structura de rezistenţă", a afirmat reprezentantul IPJ Neamţ.Potrivit proiectului la care se lucrează, viitorul sediu al CRAP ar urma să fie suprateran, în curtea IPJ Neamţ, având aceeaşi capacitate ca şi în prezent. CRAP al IPJ Neamţ are o capacitate de 70 de locuri şi este ocupat zilnic, în medie, în proporţie de 75%.