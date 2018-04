Proiect legislativ impotriva fumatului, initiat de senatori

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 19 aprilie 2018, a fost inaugurata Galeria Ambasadorilor 2035 Fara Tutun, un grup de initiativa care urmareste necesitatea armonizarii legislatiei fiscale privind taxarea in acest domeniu. Din partea Iasului a participat senatorul PSD Vasile Toma, care cu aceasta ocazie a inmanat o diploma onorifica ministrului Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Sunt onorat sa fac parte din Galeria Ambasadorilor 2035 Fara Tutun, alaturi de oameni din toate zonele: politica, civica, medicala, academica, mass-media. Am dat curs rugamintii de a inmana diploma onorifica dlui Ministru al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. Impreuna cu colegii senatori, lucram la un proiect legislativ in acest sens. Sanatatea publica si initi ...