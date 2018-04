Proiect major, votat de parlamentari! Mii de angajati, vizati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plenul Senatului a adoptat marti propunerea legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza situatiile in care voluntarii beneficiaza de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Proiectul cu amendamente admise a fost adoptat cu majoritate de voturi. Potrivit initiatorilor, parlamentari UDMR si PSD, proiectul, sustinut de deputatul PNL Oprea Dumitru si Silviu Vexler (minoritati), are drept scop "reglementarea situatiilor in care voluntarii beneficiaza de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, respectiv pe perioada in care participa la interventii de urgenta in calitatea lor de voluntari". De asemenea, textul legislativ propus reglementeaza "a ...