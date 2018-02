Proiect pentru sanatate derulat in scolile iesene

Tudor Ciuhodaru 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Am inceput azi o noua campanie de promovare a notiunilor de prim ajutor in scolile din Romania. Instruirea copiilor si a cadrelor didactice este esentiala. Diferenta dintre viata si moarte e uneori de doar cateva secunde. Proiectul meu de lege privind predarea ,,Notiunilor de prim ajutor” a ajuns si la Senat (camera decizionala). Introducerea in planul cadru a unei discipline privind acordarea primului ajutor se impune avand in vedere numeroasele riscuri la care sunt expusi cetatenii. Pentru a fi cu adevarat eficiente notiunile de prim ajutor trebuie cunoscute precum alfabetul sau tabla inmultirii. Conform proiectului meu de lege ,,la toate nivelurile sistemului national de invataman ...