Proiecte de interes public pentru comuna Chinteni, aprobate in sedinta de consiliu local. Vezi ordinea de zi

Chinteni

Consiliul Local Chinteni s-a intrunit in cursul zilei de martie, 13 martie, in sedinta ordinara, pentru a discuta aprobarea mai multor proiecte de interes pentru localitate.

Astfel, sedinta din cursul zilei de ieri a avut urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, a imobilelor teren aflate in coridorul de expropriere a lucrarii de utilitate publica de interes local “Construire si refacere poduri in localitatea Chinteni, Macicasu si Salistea Veche, comuna Chinteni, judetul Cluj”- APROBAT

2. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Chinteni, judetul Cluj.- APROBAT

3. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea vanzarii catre IVAN ANAMARIA ANDREEA, a terenului proprietate privata a Comunei Chinteni, atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, comuna Chinteni, identificat prin CF 51806. a localitatii Chinteni, cu nr. cad 51806.- APROBAT

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire casa familiala P+E, acces auto si pietonal, parcare auto, imprejmuire, fosa septica vidanjabila, racorduri si bransamente, operatiuni notariale, cadastrale si bancare generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciara nr. 59576 Chinteni, initiator: Oltean Gabriel Marius.- APROBAT

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire casa familiala Dp+P+M, acces auto si pietonal, parcare auto, imprejmuire teren existent, amplasare fosa vidanjabila, racorduri si bransamente utilitati existente, operatiuni notariale si cadastrale generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciara nr. 54278 Chinteni, initiator: Rus Raul Augustin.- APROBAT

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire locuinta unifamiliala Dp+ P+E, imprejmuire, bransamente, organizarea executiei lucrarilor, fosa septica, acces auto si pietonal, generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciara nr. 54707 Chinteni, initiator: Scridonesi Ovidiu.- APROBAT

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire casa familiala P+M, acces auto si pietonal, parcare auto, imprejmuire, fosa septica vidanjabila, racorduri si bransamente, operatiuni notariale, cadastrale si bancare generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciara nr. 59676 Chinteni, initiator: Lador Gavril- RESPINS

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire casa familiala Sp + P+E, acces auto si pietonal, parcare auto, imprejmuire teren existent, amplasare fosa septica vidanjabila, racorduri si bransamente utilitati, operatiuni notariale, cadastrale si bancare generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciara nr. 59581 Chinteni, initiator: Carean Maria. -APROBAT

9. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor pasuni comunale apartinand domeniului public al comunei Chinteni, situate in extravilanul localitatii pentru pasunatul bovinelor, ovinelor si caprinelor pe o perioada de 7 ani, precum si a unor terenuri agricole.- APROBAT

