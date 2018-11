Proiectele caștigatoare Culturepreneurs ediția 2018

Culturepreneurs 2018

În 29 noiembrie a avut loc la Cluj Hub evenimentul în cadrul căruia au fost desemnați câștigătorii primei ediții Culturepreneurs. Juriul format din Mihaela Nădășan - Director Executiv Instituții Financiare și Relații Internaționale la Banca Transilvania, Adrian Neagomir - Director E-commerce Evozon, Rarița Zbranca - Director de Program la Centrul Cultural Clujean, Andrei Kelemen – Director Executiv Cluj IT Cluster și Cristian Hordilă - Manager TIFF a ales proiectele câștigătoare:

• Premiul I: Art to Go - o aplicație pentru mobil care dorește să transmită art snippets zilnice, curatoriate (în principal literatură, arte plastice și artă urbană).

• Premiul al II-lea: Circ Contemporan Circus Fairies - promovează circul contemporan și dezvoltarea unei comunități de jongleuri și acrobați în Cluj. Își propune să organizeze ateliere de inițiere și de perfecționare, atât pentru copii cât și pentru adulți, evenimente culturale și spectacole, proiecte sociale și multiculturale.

• Premiul al III-lea:

Gaming - proiectul vine în ajutorul gamerilor care doresc să facă performanță în condițiile în care, din anul 2024, eSports vor fi incluse în cadrul Jocurilor Olimpice.

&

Fotopia Collective Festival - un festival de fotografie ce își propune să aducă sub aceeași umbrelă proiecte de fotojurnalism, proiecte aflate la limita dintre documentar și ficțiune sau proiecte în care valoarea estetică domină valoarea informativă.

Premiile în valoare totală de 10.000 EURO au fost oferite de Centrul Cultural Clujean și de partenerii programului: ARIES Transilvania, Spherik Accelerator, Arxia, Cluj Startups, Cluj IT Cluster, define School, ZAIN - Design Expressions, Banca Transilvania, Carabas&Lungu, Hosterion, Cluj Hub, Liberty Technology Park Cluj, Cluj Cowork, Techsylvania, TSM, Scientifica, Clusterul de Industrii Creative, Techstars, Romanian-IT, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca / UAD, Fapte, Electric Castle, TIFF, Sillicon Forest, Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative, Evozon.

Câștigătorii vor primi pe lângă sprijin financiar și consultanță legală, găzduire web pentru 1 an, spațiu de lucru, consultanță social media și comunicare, consultanță identitate vizuală, abonamente la diferite evenimente în care își pot îmbunătăți competențele.

„Ne doream să demarăm acum această ediție pilot pentru a testa conceptul și interesul comunității culturale. Cu peste 50 de participanți și 13 proiecte duse la final putem spune că a fost o ediție de succes. Anul următor vom construi pe această structură și

vom extinde programul, atât ca durată cât și din punct de vedere al partenerilor și activităților de susținere. Culturepreneurs va deveni un factor important de inovație în cultură și un model de aplicare al tehnologiei în domeniul cultural” a declarat Mircea Vădan, managerul proiectului Culturepreneurs.

În etapa inițială a programului Culturepreneurs au intrat 25 de idei, dintre care 13 au fost alese de juriu pentru a intra în programul de mentorat, oferit gratuit prin proiect. Cristian Hordilă, mentor și membru al juriului: „Implicarea mea în program m-a adus aproape de un grup de oameni cu o energie și un curaj molipsitor. La finalul acestei prime ediții sunt convins că orașul e plin de oameni cu idei, creativi și îndrăzneți. Cred că avem nevoie de Culturepreneurs ca să îi ghidăm pe toți oamenii, pentru că avem nevoie de ideile lor.”

„Concurenți și organizatori implicați, emoționați, dornici să transforme în realitate proiecte, idei care să conteze. Un demers comun, în care suntem parteneri și din care ieșim câștigători cu toții. Mă bucur mult că am fost alături de ei în această primă ediție Culturepreneurs!” – Mihaela Nădășan.

Culturepreneurs este un proiect al Centrului Cultural Clujean care se înscrie în linia de program #culturalucrează. Obiectivul principal al acesteia este dezvoltarea unei economii creative puternice în oraș și în regiune. Culturepreneurs este inclus în finanțarea obținută de către Centrul Cultural Clujean și Primăria Cluj-Napoca pentru proiectul „Cluj Future of Work” prin programul Urban Innovative Actions al Comisiei Europene. Detalii despre proiect: www.culturepreneurs.ro.



Despre Centrul Cultural Clujean

Centrul Cultural Clujean este o organizație non-guvernamentală de cultură și dezvoltare urbană a cărei misiune este de a mobiliza cultura, în parteneriat cu alte sectoare, pentru a contribui la transformarea socială și dezvoltarea urbană. Cei 70 de membri ai Centrului Cultural Clujean sunt organizațiile și instituțiile culturale locale, universitățile clujene, cluburile și clusterele de afaceri, organizații ale societății civile, administrația locală și regională.

Centrul Cultural Clujean este sprijinit de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj. Parteneri: Banca Transilvania, URSUS.

