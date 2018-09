Proiectii interesante la Cinema Ateneu in saptamana 24 - 28 septembrie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iata programul de la Cinema Ateneu in perioada 24 - 28 septembrie 2018. Proiectie de Gala - Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari. Dupa proiectia de gala, Fals tratat de mantuire a sufletului, film in regia lui Nicolae Margineanu, revine pe ecranul Cinema Ateneu. Tot saptamana asta vedem si Povestea unui pierde-vara, un film romanesc despre problemele in amor ale unui profesor universitar, rol interpretat de Alexandru Papadopol. Miercuri, 26 septembrie 2018, vedem in avanpremiera Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari, proiectie la care va participa consultantul istoric, Adrian Cioflanca. Filmul spune povestea realizarii unei reconstituiri istorice, a luptei de la Odessa din Al Doilea ...