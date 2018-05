Proiectul antreprenorial "Construim orasul in curtea scolii", organizat de Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 9 mai 2018, incepand cu orele 13.00, in sala de festivitati a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri" Iasi va avea loc deschiderea proiectului antreprenorial „Construim orasul in curtea scolii", aflat la cea de-a V-a editie si implementat in parteneriat cu ISJ Iasi, CJRAE Iasi si Fundatia „Alaturi de Voi" Romania. Eveniment-concept inedit in peisajul educational iesean, proiectul isi propune ca an de an sa reuneasca, intr-un parteneriat eficient, efectiv si activ, companii si structuri organizationale care vad viitorul in educatia de calitate si care isi asuma in mod real responsabilitatea sociala, motivand elevii sa perceapa antreprenoriatul ca solutie practica si viabila de cariera. A ...