Proiectul “Citizenship, Human Rights, Inclusion and Leadership for Democratic Schools (CHILD)”, coordonat de ISJ Iasi

Proiect ISJ Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In contextul proiectului “Citizenship, Human Rights, Inclusion and Leadership for Democratic Schools (CHILD)”, coordonat de Inspectoratul Scolar Judetean - ISJ Iasi, o echipa de patru inspectori scolari din cadrul institutiei a participat, in perioada 15 – 19 octombrie, la programul de formare “The Teacher as a Change Agent” („Profesorul ca agent al schimbarii”), organizat la Oslo, Norvegia, prin NewSchool AS. Finantat prin Granturile SEE 2014-2021, in cadrul Programului „Educatie, burse, ucenicie si antreprenoriatul tinerilor in Romania”, 2018-EY-PMIP-R1-0006, proiectul isi propune cresterea calitatii educatiei in scolile din judetul Iasi, ...