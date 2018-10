Proiectul cultural Toamna filatelica ieseana isi deschide portile sub egida Centenar Iasi- Oras al marilor uniri

Posta Romana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Editia a- VI-a a evenimentului Toamna filatelica ieseana , proiect cultural initiat de Asociatia CRIS si finantat de Consiliul Judetean Iasi, va avea loc in acest an in zilele de sambata, 06 octombrie 2018, incepand cu orele 13,00 si pana la 18,00 si duminica, 07 octombrie 2018, intre orele 10,00- 18,00 in incinta Postei Romane din Iasi, str. Cuza Voda , nr.3. Evenimentul este pus in legatura si cu ziua de 9 Octombrie - Ziua Mondiala a Postei. Editia din acest an se va desfasura sub egida Centenarului si se va intitula Iasi-Oras al Marilor Uniri. Vor fi invitati copii si tineri de varsta scolara, impreuna cu cadre didactice insotitoare, care vor fi implicati in activitati adaptate special pentru ei, vor p ...