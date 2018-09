Proiectul Daphne - Reteaua Porturilor Dunarene aduna parteneri straini la Constanta

Pentru a atinge acest obiectiv, o colaborare permanentă va fi asigurată între entităţi publice şi private de-a lungul Dunării, fiecare dintre ele aducând cu ele expertiza specifică. Aceste entităţi sunt: ​​ministere, administraţii portuare, utilizatorii portuari, firme de consultanţă specializate, companii de logistică, ONG-uri şi universităţi din ţări precum Austria, România, Ungaria, Croaţia, Bulgaria, Slovacia, Serbia, Moldova şi Ucraina, precizează APMC.

La 1 ianuarie 2017, 23 de parteneri din regiunea Dunării au demarat oficial proiectul DAPhNE (Reţeaua Porturilor Dunărene). Co-finanţat de Programul Transnational Dunărea ca fiind unul dintre cele 54 de proiecte aprobate din cele 547 de cereri depuse iniţial, proiectul se concentrează pe îmbunătăţirea performanţelor porturilor dunărene, cu scopul de a le transforma în centre economice de succes. Pe scurt, DAPhNE atinge teme precum legislatia portuară şi surse de finanţare, administrarea şi managementul portuar, dezvoltarea portuară, strategia portuară şi formarea unei reţele a porturilor dunărene.Prin explorarea acestor teme, consortiul va contribui in mod semnificativ la reducerea treptata a decalajelor existente intre cele 70 de porturi dunarene situate de-a lungul celor 2,414 km ai fluviului Dunarea, care se confrunta cu o infrastructura si suprastructura de acces saracacioasa, cu cadre juridice si de reglementare necoordonate, cu o structura a proprietatii si modele administrative diferite, cu o reducere a investitiilor private in zona portuara si o scadere a resurselor umane pentru acest sector specific.Pentru ca porturile dunarene sa poata sa ofere un nivel similar de servicii si sa utilizeze tehnologii comparabile, in regiune va avea loc un vast proces de transfer de know-how. Acest lucru va permite porturilor mai putin dezvoltate sa beneficieze de lectiile invatate de la cele mai avansate. Entitatile publice si private active in sectorul portuar vor lucra impreuna pentru a facilita aceasta tranzitie.Colaborarea nu va avea loc numai la nivel geografic, ci va fi si inter-sectoriala Si transnationala.Procesele administrative portuare si strategiile de afaceri vor fi modernizate prin introducerea unor masuri ce vizeaza ecologizarea porturilor. Utilizarea, furnizarea si distributia de energie alternativa vor fi analizate bazandu-se pe cele mai bune exemple de practici deja disponibile. Mai mult decat atat, nevoile si asteptarile salariatilor portuari vor fi luate in considerare la revizuirea strategiilor de afaceri portuare.Porturile dunarene isi vor castiga statutul de centre logistice performante numai prin furnizarea catre utilizatorii lor a unor servicii de inalta calitate si a unor informatii detaliate in timp real, privind transporturile in curs de desfasurare. Pentru a face acest lucru, soluâii IT inovatoare vor trebui aplicate in regiune, asemenea unui Port IT Community System pentru porturile dunarene si similare cu cele deja utilizate in unele porturi maritime si fluviale europene. Partenerii DAPHNE vor lucra la realizarea unui astfel de sistem si il vor testa prin actiuni pilot. Pentru a ajuta porturile dunarene sa-si atinga potentialul maxim intr-un mod echilibrat, consortiul va introduce un model de schema de ajutor de stat pentru facilitarea investitiilor private in regiune. Vor fi facute, de asemenea, recomandari pentru imbunatatirea cadrului legislativ, a proceselor portuare si a aspectelor de management portuar. Bazandu-se pe exemplele din regiunea Rinului, va fi elaborata o politica pentru Dunare dedicata “Portului Verde”, punandu-se astfel bazele pentru programele nationale si alte initiative ale UE menite sa imbunatateasca performanta porturilor din punct de vedere al mediului, ca hub-uri multi-modale.Pana in iunie 2019, porturile vor avea acces la Strategia de Dezvoltare a Porturilor Dunărene si la Planul de Acţiune aferent, care vor explica măsurile care urmează să fie luate şi instrumentele disponibile pentru a stimula transportul pe ape interioare şi a transforma porturile in centre economice infloritoare.În plus, Platforma Reţelei Porturilor Dunarene va fi realizata ca un canal de comunicare permanenta intre toti membrii comunitatii portuare din zona. Toate partile interesate vor avea acces la aceasta platforma prin abonament electronic iar toate rezultatele si livrabilele DAPhNE vor fi partajate cu membrii si partenerii asociati.Fiind poziţionat strategic la capatul estic al Dunarii si reprezentand practic „Poarta de acces spre Europa“, Portul Constanta joaca un rol important in cadrul proiectului DAPhNE. Experienta Administratiei Porturilor Maritime SA Constanta în a veni în întampinarea nevoilor şi asteptărilor utilizatorilor porturilor maritime va fi extrem de valoroasă pentru schiţarea recomandărilor şi ghidurilor elaborate pentru Dunăre, care este, de asemenea, utilizată de flota maritimă de la Sulina la Brăila.Pro Danube International este lider de proiect.Bugetul total al proiectului este de 2.985.406,15 Euro, din care contributia FEDR se ridica la 2.415.219,77 Euro si contributia IPA ajunge la 122.375,77 Euro.Prioritatea Programului este o regiune a Dunarii mai bine conectata si mai responsabila din punct de vedere al energiei.Obiectivul Specific al Programului: Sprijinirea sistemelor de transport ecologice si sigure si echilibrarea accesibilitatii zonelor urbane si rurale.