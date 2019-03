Proiectul Erasmus+ “Inclusion in Secondary School”

Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul Proiectului Erasmus + “Inclusion in Secondary School” cu durata de 2 ani, in perioada 24 februarie - 3 martie 2019, a avut loc la Munchen, in Germania, cea de a doua reuniune, la care au participat 2 elevi ai clasei a IX-a A si 2 elevi ai clasei a X-a A, insotiti de doamnele profesoare Baban Daniela si Alexandrescu Lacramioara, de la Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii „Gh.Marzescu” din Iasi. Partenerii din proiect sunt din Germania, Grecia si Franta. Proiectul isi propune integrarea elevilor care intampina diferite dificultati (de invatare, adaptare, comunicare, etc) in mediul scolar, social si c ...