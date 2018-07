Proiectul gigant cu 15 etaje a fost aprobat! Cartierul Pacurari va suferi transformari radicale. Apare si un hotel Intercontinental

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Zona Pacurari va fi transformata radical • In Comisia de Urbanism a fost aprobat un proiect de locuinte cu 15 etaje • PUZ-ul beneficiarilor a fost respins de mai multe ori • Investitia va fi realizata de fiul patronului de la Constructii Unu SA • Pe Moara de Vant vor fi construite 24 de case, in apropierea viitorului Spital Regional de Urgenta • Reprezentantii Intercontinental Bucuresti au lansat intentia de a construi un hotel cu 15 etaje in Pacurari Un proiect contestat in ultimele luni in cadrul Comisiei de Urbanism a primit ieri aprobarea membrilor. Este vorba de un bloc turn de locuinte, cu regimul de inaltime de 2S+P+15E, ce ar urma sa fie construit pe o suprafata de 4.446 metri patrati, situ ...