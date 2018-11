Proiectul "Miere in scoli", devenit in sfarsit realitate pentru copiii din gradinite si scoli primare

Miere in scoli google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proiectul "Miere in scoli" devine, in sfarsit, realitate. Dupa 12 ani de dezbatere, de la 1 ianuarie, copiii vor duce acasa, in fiecare luna, un borcan de miere. Deputatii au adoptat proiectul de lege care stabileste regulile dupa care se va acorda suplimentul alimentar. Atat prescolarii, cat si elevii din invatamantul primar de stat vor primi lunar, gratuit, o cantitate de maximum 350 de grame de miere. Potrivit proiectului de lege adoptat de Camera Deputatilor, mierea va fi ambalata in borcane de 250 de ml, care vor avea capace de culoare verde, marcate cu o holograma care sa ateste calitatea si provenienta produsului. Un recipient pe care cei mici il vor putea lua acasa. De altfel, i ...