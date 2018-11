Proiectul „Sub semnul infinitului vertical”, la Muzeul Militar din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asociatia „Dar Development” prezinta proiectul „Sub semnul infinitului vertical” in cadrul festivitatilor de inaugurare a Muzeului Militar „Stefan cel Mare” - Filiala Iasi a Muzeului Militar National „Regele Ferdinand I”, sambata, 10 noiembrie 2018, la sediul muzeului din bd. Copou nr. 7. Proiectul este finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale prin programul dedicat manifestarilor, actiunilor si proiectelor de aniversare a Centenarului Romaniei (1918 - 2018) si a Primului Razboi Mondial. Proiectul cultural „Sub semnul infinitului vertical” consta in replicarea in mai multe locuri a unui eveniment de celebrare a Centenarului Romaniei Mari, care include ex ...