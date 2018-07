Proiectul ”Un veac de tinerete” a ajuns la Salina Turda

Salina Turda 1

Un număr de 40 de tineri din România si din Republica Moldova lucreaza in aceste zile la expozitia fotografica intitulata “Unirea vazuta din Moldova si Romania”, in cadrul proiectului “Un veac de tinerete”, organizat pana in data de 27 iulie de catre Directia Judeteana pentru Sport si Tineret din Sibiu si Asociatia Obsteasca a Copiilor si Tineretului “Mostenitorii” din Balti, Republica Moldova.

“In cadrul proiectului se realizeaza o expozitie fotografica, “Unirea vazuta din Moldova si Romania”, colocviul “Sibiul in anul 1918”, vizita ghidata in Sibiu urmarind obiectivele legate de unirea de la 1918,realizarea unei publicatii “Un veac de tinerete” care cuprinde viziunea tinerilor la 100 de ani de la Unire si distributia in cele doua tari in format online.”, explica reprezentantii DJST cu privire la proiectul la care participa si vecinii moldoveni.

Proiectul sibian se realizeaza in baza colaborarii dintre asociatiile de tineret din judetul nostru si cele din Republica Moldova. Colaborarea culturala intre cele doua tari dureaza deja de 6 ani de zile. In tot acest timp au fost derulate 15 proiecte bilaterale.

Tinerii veniti in aceasta perioada la Sibiu vor avea ocazia de a vizita zone pitoresti ale tarii noastre dar si obiective turistice care au marcat istoria Unirii.

Proiectul a ajuns si la Salina Turda. ”Proiectul de tineret Un veac de tinerețe este un eveniment care marchează Centenarul Marii Uniri în Salina Turda. Evenimentul este realizat în colaborare cu Teatrul Aureliu Manea Turda. Participanți, tineri din centrele de tineret din Sibiu și din imprejurimile Sibiului si din Republica Moldova”, arată reprezentanții Salinei Turda.

