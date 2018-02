Promisiunile premierului. 350 km de autostrada, 27 de aeronave noi pentru TAROM si finalizarea metroului din Drumul Taberei

"Ne propunem ca în acest an să finalizăm 60 de km de autostradă, iar până la sfârşitul anului 2020 să avem finalizaţi 350 km de autostradă. De asemenea, avem în vedere să înnoim flota TAROM, astfel că vom cumpăra 27 de aeronave noi. Am achiziţionat deja 3. Vom vedea care e managementul acolo, nu vreau să mă exprim până nu mă documentez şi, în acelaşi timp, să am şi soluţii.



Din păcate, au fost întârzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei, şi sperăm ca totul să fie gata până în primul trimestru al anului viitor", a declarat premierul Viorica Dăncilă, la România TV.