Pronuntare amanata intr-unul dintre dosarele lui Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului

, judecător în cadrul Secţiei Penale şi pentru cauze penale cu minori şi de familie din Curtea de Apel Constanţa, trebuia să se pronunţe azi în dosarul în care, arhiepiscopul Tomisului, a fost deferit Justiţiei de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, în luna martie a acestui an. În cauză,, arhiepiscopul Tomisului (funcţionar public în sensul legii penale), este acuzat de inducere în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu în formă continuată.Pronunţarea a fost amânată pentru data de finele acestei luni.Iniţial, cauza fusese repartizată pentru soluţionare judecătorului Cristian Deliorga, însă magistratul a formulat o cerere de abţinere.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:„La data de 3 februarie 2017, arhiepiscopul Tomisului, Petrescu Teodosie, şi alte persoane au fost trimise în judecată pentru comiterea unor infracţiuni care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu în dauna APIA în valoare de 1.392.964 de lei (comunicat nr. 128/VIII/3 din 3 februarie 2017). În acest context, la data de 10 octombrie 2017, în încercarea de a-şi crea o situaţie favorabilă în cadrul procesului penal care are ca obiect cauza penală menţionată mai sus, Petrescu Teodosie a depus la DNA - Serviciul teritorial Constanţa un denunţ prin care acuza un număr de trei persoane fizice (două dintre ele fiind angajate în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului) şi două juridice de fraudarea fondurilor europene, în anul 2016.Concret, în cuprinsul sesizării, inculpatul Petrescu Teodosie, în mod nereal, a învederat faptul că, fără ştirea sa şi cu încălcarea prevederilor legale, cei doi angajaţi ar fi cerut şi primit fonduri europene pentru o suprafaţă de 350 ha aparţinând Arhiepiscopiei Tomisului. Mai mult, persoanele respective sunt acuzate că ar fi încheiat acte de dare în arendă, către terţe societăţi şi persoane, a unor suprafeţe de teren deţinute de către Arhiepiscopia Tomisului (în total 110 ha, situate în diferite locaţii). În susţinerea celor de mai sus, inculpatul Petrescu Teodosie, beneficiind de ajutorul inculpatului Poalelungi Neculai, a dat declaraţii şi a depus la noul dosar astfel constituit mai multe documente false care ar fi susţinut vinovăţia persoanelor respective.În perioada noiembrie - decembrie 2017, după sesizarea DNA cu privire la aspectele menţionate mai sus, prin două decizii emise ca urmare a unui raport întocmit de inculpatul Stoichin Ciprian (sub coordonarea inculpatului Poalelungi Neculai), arhiepiscopul Tomisului, Petrescu Teodosie, cu rea-credinţă şi cu încălcarea dispoziţiilor legale, a dispus suspendarea celor doi angajaţi din funcţiile deţinute în cadrul Arhiepiscopiei şi suspendarea drepturilor salariale conferite acestora. Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Constanţa“, conform DNAFacem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.Într-un alt dosar, Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, este judecat de Cristian Deliorga. Este vorba despre dosarul în care Teodosie Petrescu este acuzat de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.