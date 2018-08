Proprietarii de apartamente sunt vizati. Cum se factureaza utilitatile incepand de maine

Intretinere bloc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asociatiile de proprietari vor fi o forma juridica de organizare si reprezentare a intereselor proprietarilor dintr-un imobil, se arata in textul de Lege nr. 196/2018 privind infiintarea si administrarea condomeniilor, care va intra in vigoare pe 28 august. „Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari din cadrul condomeniilor formate din cel putin trei unitati de proprietate imobiliara (…).” Noua lege va aduce mai multe modificari legate de modul in care functioneaza asociatiile si vizeaza si atributiile reprezentantilor de asociatii. Potrivit legii nr. 196/2018, asociatia s ...