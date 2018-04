Proprietarii tabloidului National Enquirer au platit tacerea unui portar al lui Trump cu 30.000 de dolari, inainte de alegeri

Proprietarii tabloidului National Enquirer au plătit tăcerea unui portar angajat la una dintre clădirile deţinute de Donald Trump în New York, cu 30.000 de dolari, înainte de alegeri, acordul împiedicându-l pe acesta să răspândească un zvon care i-ar fi afectat imaginea republicanului în timpul campaniei electorale. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit Associated Press, compania care deţine National Enquirer l-a plătit pe acest portar cu opt luni înainte de a plăti un model Playboy cu 150.000 de dolari, după ce aceasta a pretins că a avut o aventură cu Donald Trump. Associated Press a confirmat detaliile acestei plăţi prin consultarea unui contract confidenţial şi prin intermediul unor interviuri cu zeci de actuali şi foşti angajaţi ai tabloidului şi ai companiei care îl deţine, American Media Inc. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Fostul portar Dino Sajudin a primit 30.000 de dolari pentru a păstra tăcerea în privinţa unor zvonuri pe care le-a auzit. Potrivit acestor zvonuri, republicanul ar fi avut un copil cu o angajată la Trump World Tower. Dacă ar fi încălcat acel contract, Sajudin ar fi fost obligat la plata unei sume de un milion de dolari. Contractul l-a obligat pe acesta să păstreze tăcerea nu doar în privinţa zvonului, ci şi a termenilor acordului stabilit cu American Media Inc (AMI). Michael Cohen, un avocat care l-a avut mult timp client pe Donald Trump, a recunoscut pentru AP că a discutat povestea lui Sajudin cu tabloidul, când acesta lucra la subiect. Avocatul a spus că la acel moment a acţionat drept purtător de cuvânt al lui Trump şi a negat că deţin ...