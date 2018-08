Proprietarul masinii cu numarul de inmatriculare M*** PSD, vrea sa plece din tara cat mai repede! Ce le-a cerut politistilor

Razvan Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razvan Stefanescu este romanul care a devenit celebru in ultimele zile. El este proprietarul masinii cu numere de inmatriculare anti-PSD. Razvan Stefanescu a ramas, la inceputul acestei saptamani, fara carnet de conducere si a fost dus la politie dupa ce oamenii legii l-au descoperit circuland cu o masina cu un numar de inmatriculare personalizat, cu un mesaj anti PSD. Barbatul a fost miercuri dimineata la politie, insotit de avocat. El vrea sa plece din tara pe 11 august, cand i se termina concediul. Stefanescu lucreaza in Suedia ca sofer profesionist , el avand toate categoriile. Asa isi castiga exstenta in acea tara barbatul, care isi intretine familia. Stefanescu le-a spus jurnalistilor ca vrea s ...