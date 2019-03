Propunere controversata a ministrului Educatiei: Elevii sa mearga in ture la scoala

Scoala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Educatiei vine cu o propunere controversata pentru a rezolva blocajele din trafic. Ecaterina Andronescu vrea ca elevii sa mearga, in ture, la scoala. Unii de la ora 8, altii de la 9 sau chiar dupa ora pranzului. Blocaje, nervi si parinti grabiti sa ajunga si ei la serviciu, dupa ce isi lasa copiii la cursuri. Asa arata traficul din Bucuresti in fiecare zi in care elevii merg la scoala. Programul diferentiat pentru cei mici ar fi o solutie, spune ministrul Educatiei. Si nu doar in Bucuresti. Poate fi un model pe carte sa il avem in mai multe din orasele aglomerate. Programul elevilor ar putea incepe de la ora 8, 9 sau chiar 10. Ministrul Educatiei spune ca va face schimbarea doar daca pa ...