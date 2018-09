Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei referitoare la familie, analizata de CCR pe 17 septembrie

Demisie in Guvernul Dancila. Mircea Dusa a cerut sa fie eliberat din functia de secretat de stat in MApN În Monitorul Oficial a fost publicată decizia prin care Mircea Duşa a fost eliberat, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din Ministerul Apărării Naţionale (MApN). Decizia a fost semnată de premi ...

Tort de morcovi. E absolut delicios. Cum sa il prepari, pas cu pas Tortul de morcovi este o prăjitură extre de delicioasă şi de arătoasă, specială prin ingredientele din care este realizată. Citește mai departe...

Carne din laborator, tu ai manca așa ceva? Ce vor sa faca cercetatorii În condițiile în care omenirea își pune tot mai serios întrebarea “Cu ce ne vom asigura hrana peste un deceniu sau un secol?”, savanții din Silicon Valley Citește mai departe...

Tenisul are alte reguli pentru copilul rasfatat Serena Williams Cel mai ingrijorator aspect care reiese dupa scandalul cu accente penibile provocat de Serena Williams in finala US Open este acela ca tenisul are alte reguli pentru copilul sau rasfatat. Numai asa se explica reactiile dezastruoase pentru imaginea de ansamblu a tenisului feminin a celor de la WTA.

Comisia Europeana a propus, oficial, renunțarea la trecerea de la ora de vara la ora de iarna Comisia Europeană a propus, oficial, renunțarea la practica trecerii de la ora de vară la ora de iarnă. (VEZI CUM ÎȚI POȚI LUA APARTAMENT ÎN BUCUREȘTI ÎN 6 LUNI) În discursul său despre starea Uniunii Europene președintele Jean-Claude Juncker a declarat că statele membre trebuie să decide singure dacă rămân la ora de vară sau adoptă […] The post Comisia Europeană a propus, oficial, renunțarea la trecerea de la ora de vară la ora de iarnă appeared first on Cancan.ro.

Feli, probleme in relația cu tatal fiicei sale: “A vrut sa plece de acasa de patru-cinci ori” Feli Donose și partenerul de viață sunt nerăbdători să își cunoască fetița, iar, în prezent, ei fac ultimele pregătiri pentru ziua în care micuța va veni pe lume. În cadrul unui interviu oferit în această seară, cântăreața a dezvăluit că relația cu tatăl fiicei sale nu a fost roz mereu, mărturisit că bărbatul a vrut […] The post Feli, probleme în relația cu tatăl fiicei sale: “A vrut să plece de acasă de patru-cinci ori” appeared first on Cancan.ro.

Ministrul Finantelor anunta o SURPRIZA placuta legata de Pilonul II, care va fi facuta pana la sfarsitul anului Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a anunţat că, până la finalul acestui an, va fi anunţată o surpriză plăcută în ceea ce priveşte Pilonul II de pensii.

Teodorovici: OUG pentru insolventa va fi adoptata pana la finele 2018. Poate aduce bani la buget Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, susţine că, până la finalul acestui an, va fi adoptată o Ordonanţă de Urgenţă prin care se va modifica legislaţia privind insolvenţa, deoarece poate aduce bani la bugetul de stat.

Cel putin noua morti si zeci de raniti in urma unui atac cu vehicul produs in China Cel puţin nouă persoane au fost ucise, iar alte 43 au fost rănite după ce un individ a intrat deliberat cu un vehicul într-un grup de pietoni, în oraşul chinez Hengyang, informează BBC News online.