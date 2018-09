Propunerea pentru sefia DNA face primele declaratii: ''Sunt emotionata''

Adina Florea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul Adina Florea, propus pentru sefia DNA a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca este extrem de onorata ca a fost aleasa de ministrul Justitiei si spera ca si Sectia de Procurori sa aiba incredere in ea. Contactata de corespondentul MEDIAFAX, Adina Florea, procurorul propus de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa fie sef la Directia Nationala Anticoruptie, a declarat ca este onorata si emotionata ca a fost aleasa. BREAKING NEWS! Ministrul Tudorel Toader a facut marele anunt! Care este propunerea „Sunt onorata si emotionata. Trebuie sa imi revin, pentru ca am avut emotii mari, aproape ca nu imi gasesc cuvintele. Sper ca Sectia pentru Procurori sa aiba incredere in alegerea facuta ...