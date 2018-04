Propunerea potrivit careia judecatorii CCR nu pot fi membri ai unui partid in ultimii 9 ani anterior numirii in functie, respinsa de Senat

Senatul a respins, în şedinţa plenului de luni, în calitate de Cameră decizională, propunerea legislativă pentru modificarea Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, iniţiată de un grup de parlamentari USR, potrivit căreia judecătorii CCR nu pot fi membri ai unui partid în ultimii 9 ani anterior numirii în funcţie, informează Agerpres.ro. Iniţial, propunerea a fost adoptată tacit pe 5 februarie de Camera Deputaţilor.Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, în sensul prevederii exprese a obligativităţii publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a opiniei separate sau, după caz, a opiniei concurente, ''împreună cu decizia, în forma prezentată de judecătorul care a formulat-o''.Totodată, se are în vedere introducerea unei condiţii suplimentare pentru accederea în funcţia de judecător constituţional - să nu fi fost membru într-un partid politic în ultimii 9 ani anterior numirii în funcţie.Reprezentantul Guvernului, secretarul de stat în Ministerul Justiţiei, Sofia Mariana Moţ, a explicat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă pentru că are "serioase vicii de neconstituţionalitate".Ea a explicat că potrivit art. 143 din Constituţie, judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior" şi că orice altă condiţie suplimentară pentru aceşti judecători poate fi introdusă prin modificarea Legii fundamentale.