Prostatita si adenomul de prostata - cele mai frecvente afectiuni in randul barbatilor

Prostata este un organ glandular si fibromuscular, format din mai multi lobi, aflata la intersectia aparatului urinar cu aparatul reproducator masculin. Acest organ are un aspect de castana si o greutatea medie de 11 grame. Boala de prostata se refera la cresterea glandei prostatei si urinarea necontrolata. Incepand cu varsta de 40 - 50 de ani, pot aparea primele simptome usoare de incontinenta urinara iar din cauza bolii, aceste simptome devin tot mai incorfortabile. In cazul acestei afectiuni, apar urmatoarele simptome precum: urinarea deasa, trezirea in timpul noptii pentru a urina de mai multe ori, dificultatea de a urina, reducerea ritmului de urinare si senzatia ca vezica inca nu este complet golita.